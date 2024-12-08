Harbin'de Buz Toplama Festivali Başladı
Çin'in Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de, buz toplama sezonunun başlangıcı şerefine düzenlenen 5. Buz Toplama Festivali, Songhua Nehri kıyısında birçok katılımcının yer aldığı etkinliklerle kutlandı.
HARBİN, 8 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de buz toplama sezonunun başlangıcını kutlamak üzere düzenlenen 5. Buz Toplama Festivali cumartesi günü Songhua Nehri kıyısında başladı. Festival kapsamında düzenlenen buz toplama töreni ve gösterilere çok sayıda kişi katıldı.