Harbin'de 36. Uluslararası Güneş Adası Kar Heykelleri Fuarı Başlıyor
Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Harbin kentinde bulunan manzarasıyla ünlü Güneş Adası'nda heykeltıraşlar son günlerde 36. Uluslararası Güneş Adası Kar Heykelleri Fuarı'nda sergilenecek kardan heykellerin yapımıyla meşgul.
HARBİN, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Harbin kentinde bulunan manzarasıyla ünlü Güneş Adası'nda heykeltıraşlar son günlerde 36. Uluslararası Güneş Adası Kar Heykelleri Fuarı'nda sergilenecek kardan heykellerin yapımıyla meşgul.