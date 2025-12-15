Albüm: Çin'in Harbin Kentinde 19 Metre Yüksekliğinde Dev Bir Kardan Adam İnşa Edildi

HARBİN, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de bu yıl inşa edilen dev kardan adam yaklaşık 3.000 metreküp karla yapıldı. Geçen senekinden bir metre daha uzun olan bu yılki kardan adam, 19 metre yüksekliğinde.