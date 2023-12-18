Harbin Buz ve Kar Dünyası tema parkı sezonu açtı

Çin'in Heilongjiang eyaletinde yer alan Harbin Buz ve Kar Dünyası tema parkı, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. 1999 yılında açılan tema parkı, her kış mevsiminde turistler için bir cazibe noktası haline gelmiştir.

Harbin Buz ve Kar Dünyası tema parkının çeşitli görüntüleri

Çin'in Heilongjiang eyaletinde yer alan Harbin Buz ve Kar Dünyası tema parkı bu sezonun açılışını yaparak ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

İlk kez 1999 yılında açılan tema parkı o zamandan bu yana her kış mevsiminde Harbin'de turistler için bir cazibe noktası haline geldi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Harbin'den bildiriyor.(XHTV)