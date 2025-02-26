Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil

Erdoğan'dan Özel'in komutanları hedef almasına sert tepki
3. İmralı görüşmesi yarın! Heyet 7 kişi oldu, açıklama 28 Şubat'ta

3. İmralı ziyareti yarın! Heyete 4 yeni isim eklendi
Maden anlaşmasına imza atacak Zelenskiy'den 'Rusya' şartı

Zelenskiy anlaşmaya imza atacak ama bomba bir şartı var
Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia

Diploma iddialarını ilk kez gündeme getiren gazeteciye ne oldu?

Harbin Buz ve Kar Dünyası Sezonu Kapattı

Harbin Buz ve Kar Dünyası Sezonu Kapattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Harbin Buz ve Kar Dünyası, sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte 26 Şubat'ta resmi olarak kapandı. Bu yıl 1 milyon metrekareye ulaşan alanı ile ziyaretçileri ağırlayan park, 2024'te kapılarını tekrar açacak.

HARBİN 26 Şubat (Xinhua) -- 26. Harbin Buz ve Kar Dünyası, sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte çarşamba günü resmen kapandı.

Tema parkı, 21 Aralık 2024'te kapılarını ziyaretçilere açmıştı.

Şehrin ikonik simgesi Harbin Buz ve Kar Dünyası, geçen yıl 800.000 metrekare olan alanını bu yıl 1 milyon metrekareye çıkardı. Bu parkın, 26 yıllık tarihindeki en büyük alan oldu. Tema parkının yapımında 300.000 metreküp buz ve kar kullanıldı.

Harbin Buz ve Kar Dünyası, bu yıl milyonlarca ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
img

Bakan Fidan duyurdu! Yarın tüm dünyanın gözü İstanbul'da olacak
img

Herkes ağaçların çiçek açtığını sandı, gerçek bambaşka çıktı
img

Yanmış yüzünün fotoğrafını "Hassas içerik" notuyla paylaştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı

Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı
Bütün ülke Arda Güler'i konuşuyor

Ortalık yangın yeri! Bütün ülke Arda'yı konuşuyor
Kripto para yatırımcısı, 500 dolar kaybettikten sonra canlı yayında intihar etti

Kripto para yatırımcısı, canlı yayında intihar etti
Vahşi balina, kadın eğitmeni kafasını kopararak öldürdü

Vahşi balina, kadın eğitmeni kafasını kopararak öldürdü
MHP'li İzzet Ulvi Yönter, Sedat Peker'in yaptığına duyarsız kalamadı

Bahçeli'nin sağ kolu Sedat Peker'in yaptığına tepkisiz kalamadı
Galatasaray efsanesinden Mourinho'ya destek: Babam nasıl ırkçı olabilir

Galatasaray efsanesinden Mourinho'ya destek

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.