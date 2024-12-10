Harbin Buz ve Kar Dünyası'nın İnşaatı Devam Ediyor

HARBİN, 10 Aralık (Xinhua) -- Harbin Buz ve Kar Dünyası'nın inşaatı, 10.000'den fazla işçi ve yaklaşık 1.000 adet makinenin katılımıyla tüm hızıyla devam ediyor.

Harbin, bu kış Asya Kış Oyunları'na hazırlık olarak 148 buz ve kar etkinliği ile aktivitesine ev sahipliği yapacak.

7-14 Şubat 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan 9. Asya Kış Oyunları, 34 Ulusal Olimpiyat Komitesi'nin katılımıyla rekor düzeyde gerçekleşecek.