Harbin Buz ve Kar Dünyası'nda Uluslararası Heykel Yarışması
Çin'in Harbin şehrinde düzenlenen 36. Uluslararası Buzdan Heykel Yarışması'na 12 ülkeden 30 ekip katıldı. Etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.
HARBİN, 4 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Harbin Buz ve Kar Dünyası'nda düzenlenen 36. Çin Harbin Uluslararası Buzdan Heykel Yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmaya 12 ülke ve bölgeden toplam 30 ekip katıldı.
Kaynak: Xinhua / Güncel