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Harbin Buz ve Kar Dünyası'nda Terracotta Savaşçıları Heykelleri Sergilenecek

Harbin Buz ve Kar Dünyası'nda Terracotta Savaşçıları Heykelleri Sergilenecek
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Çin'in Harbin şehrinde, Heilongjiang eyaletinde bulunan Harbin Buz ve Kar Dünyası'nda, Terracotta Savaşçıları'ndan ilham alınarak hazırlanan beş farklı heykel grubu ziyarete açılacak.

HARBİN, 5 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de bulunan Harbin Buz ve Kar Dünyası'nda Terracotta Savaşçıları'ndan ilham alınarak hazırlanan farklı pozlardaki beş heykel grubu ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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