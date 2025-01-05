Harbin Buz ve Kar Dünyası'nda Terracotta Savaşçıları Heykelleri Sergilenecek
Çin'in Harbin şehrinde, Heilongjiang eyaletinde bulunan Harbin Buz ve Kar Dünyası'nda, Terracotta Savaşçıları'ndan ilham alınarak hazırlanan beş farklı heykel grubu ziyarete açılacak.
HARBİN, 5 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de bulunan Harbin Buz ve Kar Dünyası'nda Terracotta Savaşçıları'ndan ilham alınarak hazırlanan farklı pozlardaki beş heykel grubu ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.
Kaynak: Xinhua / Güncel