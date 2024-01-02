Harbin Buz ve Kar Dünyası'nda 521 Metrelik Buz Kaydırağı İlgi Odağı

HARBİN, 2 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de bulunan Harbin Buz ve Kar Dünyası'ndaki onlarca eğlence noktası arasında şüphesiz en çok dikkat çekenlerden biri de 521 metre uzunluğundaki buz kaydırağı.

Bol buzlu ve karlı, uzun ve dondurucu kışıyla bilinen ve kış turizminde ülkedeki popüler destinasyonlardan biri olan Heilongjiang eyaleti, yeni yıl tatilinde de çok sayıda yerli ve yabancı turisti kendine çekti.