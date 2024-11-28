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Harbin Buz ve Kar Dünyası, 2025 Asya Kış Oyunları'na Ev Sahipliği Yapacak

Harbin Buz ve Kar Dünyası, 2025 Asya Kış Oyunları'na Ev Sahipliği Yapacak
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Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de bulunan Harbin Buz ve Kar Dünyası, Şubat 2025'te Asya Kış Oyunları'na ev sahipliği yapacak. Her kış yoğun ilgi gören bu ünlü tema parkı, önemli bir etkinliğe hazırlanıyor.

HARBİN, 28 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de bulunan Harbin Buz ve Kar Dünyası, Şubat 2025'te Asya Kış Oyunları'na ev sahipliği yapacak.

Ünlü mevsimlik tema parkı olan Harbin Buz ve Kar Dünyası, her kış yoğun ilgi görüyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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