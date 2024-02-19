Harbin Bahar Bayramı Tatilinde Ziyaretçi Sayısı Arttı

HARBİN, 19 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin, Bahar Bayramı tatilinde geçen yıla göre günlük ortalama yüzde 81,7 artışla toplam 10,09 milyondan fazla ziyaretçi ağırladı.

Şehrin turizm departmanından Pazar günü yapılan açıklamaya göre, 10-17 Şubat tarihleri arasındaki 8 günlük tatil boyunca şehir 16,42 milyar yuan (yaklaşık 2,28 milyar ABD doları) turizm geliri elde etti.

Harbin gelecekte turistik yerler, büyük ölçekli kültür turizmi faaliyetleri, bölgesel karakteristik markalar ve kültürel mekanlar gibi çeşitli turizm kaynaklarını entegre etmeye ve turistlerin kentin tarihini ve cazibesini daha iyi deneyimlemelerine yardımcı olacak turizm rotaları ve ürünleri tasarlamaya devam edecek.