Harbin, 9. Asya Kış Oyunları'na Ev Sahipliği Yapıyor
Çin'in Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin, 9. Asya Kış Oyunları'na ev sahipliği yaparak uluslararası spor organizasyonlarına kapı araladı. Oyunların meşale ateşi, Harbin Buz ve Kar Dünyası Parkı'nda törenle yakıldı.
HARBİN, 9 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin 9. Asya Kış Oyunları'na ev sahipliği yapıyor.
Harbin Buz ve Kar Dünyası Parkı'nda, 9. Asya Kış Oyunları'nın meşale ateşi törenle yakıldı.
Kaynak: Xinhua / Güncel