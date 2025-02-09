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Harbin, 9. Asya Kış Oyunları'na Ev Sahipliği Yapıyor

Harbin, 9. Asya Kış Oyunları'na Ev Sahipliği Yapıyor
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Çin'in Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin, 9. Asya Kış Oyunları'na ev sahipliği yaparak uluslararası spor organizasyonlarına kapı araladı. Oyunların meşale ateşi, Harbin Buz ve Kar Dünyası Parkı'nda törenle yakıldı.

HARBİN, 9 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin 9. Asya Kış Oyunları'na ev sahipliği yapıyor.

Harbin Buz ve Kar Dünyası Parkı'nda, 9. Asya Kış Oyunları'nın meşale ateşi törenle yakıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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