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Harbin 2025 Asya Kış Oyunları İçin Hazırlıklar Tamamlandı

Harbin 2025 Asya Kış Oyunları İçin Hazırlıklar Tamamlandı
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Çin'in Harbin şehri, 7-14 Şubat tarihlerinde düzenlenecek 2025 Asya Kış Oyunları için hazırlıklarını sürdürüyor. Ana Medya Merkezi ve hediyelik eşya mağazaları oyunlar için hizmet vermeye hazır hale getirildi.

HARBİN, 5 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de düzenlenecek 2025 Asya Kış Oyunları'na çok az bir süre kaldı. Ana Medya Merkezi, ana basın merkezinin yanı sıra hediyelik eşya mağazası ve çeşitli enstalasyonlarla oyunlarda hizmet vermeye hazır.

2025 Asya Kış Oyunları 7-14 Şubat tarihlerinde Harbin'de düzenlenecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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