Haberler

Haraç İsteyen Şüpheli Kıraathaneyi Kurşunladı, Yakalandı

Haraç İsteyen Şüpheli Kıraathaneyi Kurşunladı, Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye'de bir kıraathaneden 3 milyon lira haraç almak isteyen Burak G. (24), motosikletle iş yerini kurşunladı. Güvenlik kameralarındaki görüntülerin ardından yakalanan şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

ÜMRANİYE'de iddiaya göre 3 milyon lira haraç almak için kıraathaneyi kurşunlayan Burak G. (24) polis tarafından yakalandı. Şüphelinin motosikletin üzerinden iş yerini kurşunladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Ümraniye, Dumlupınar Mahallesi, Dumlupınar Caddesi'nde bulunan H.C.'ye ait kıraathane 25 Eylül saat 19.30 sıralarında motosikletle yoldan geçen bir kişi tarafından kurşunladı. Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucunda olayın güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi. Görüntülerde motosikletle olay yerine gelen saldırganın aracı durdurmadan saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edildi. İş yerine doğru ateş eden şüphelinin hızla kaçarak olay yerinden uzaklaştığı da görüldü.

Gasp Büro Amirliği ekipleri görüntülerin izini sürerek saldırganın kimliğini belirledi. Olayın şüphelisi Burak G. (24) polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin iş yerinden 3 milyon lira haraç istediği öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Münih'te art arda patlamalar! Polis geniş çaplı operasyon başlattı

Avrupa'nın göbeğinde art arda patlamalar! Polis operasyon başlattı
Gazze filosu riskli bölgeye girdi! İsrail'den 'Gemileri batıracağız' tehdidi

Gemiler riskli bölgeye girdi, İsrail donanması açık açık tehdit etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Virgil Van Dijk, maç sonunda sinirden konuşamadı

Maç sonunda sinirden konuşamadı
Kahin misin be adam! Bir hafta önce paylaştığı video herkesin dilinde

Kahin misin be adam! Bir hafta önce paylaştığı video herkesin dilinde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.