Haraç İsteyen Şüpheli Kıraathaneyi Kurşunladı, Yakalandı

ÜMRANİYE'de iddiaya göre 3 milyon lira haraç almak için kıraathaneyi kurşunlayan Burak G. (24) polis tarafından yakalandı. Şüphelinin motosikletin üzerinden iş yerini kurşunladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Ümraniye, Dumlupınar Mahallesi, Dumlupınar Caddesi'nde bulunan H.C.'ye ait kıraathane 25 Eylül saat 19.30 sıralarında motosikletle yoldan geçen bir kişi tarafından kurşunladı. Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucunda olayın güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi. Görüntülerde motosikletle olay yerine gelen saldırganın aracı durdurmadan saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edildi. İş yerine doğru ateş eden şüphelinin hızla kaçarak olay yerinden uzaklaştığı da görüldü.

Gasp Büro Amirliği ekipleri görüntülerin izini sürerek saldırganın kimliğini belirledi. Olayın şüphelisi Burak G. (24) polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin iş yerinden 3 milyon lira haraç istediği öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.