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Haraç İsteyen 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Haraç İsteyen 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir iş insanını tehdit ederek haraç isteyen 4 kişi, polis operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde, bir iş insanını tehdit ederek haraç isteyen ve organize suç kapsamında aranan Y.Y. (44), C.A. (32), M.Y. (33) ve A.Y.B. (35), polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden Y.Y. (44) ve C.A. (32), tutuklandı.

?Olay 6 Kasım'da meydana geldi. Altınordu ilçesindeki bir iş yeri sahibini tehdit ederek haraç istedikleri iddiasıyla aranan Y.Y., C.A., M.Y. ve A.Y.B.'nin, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından kimlikleri tespit edildi. Yapılan araştırmalar sonucu şüphelilerin Altınordu ile Fatsa ilçelerindeki iş yerleri ve ikamet adreslerine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen aramalarda, 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 157 adet 9x19 mm fişek ve 17 adet 7x65 mm fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 7 Kasım'da adli makamlara sevk edildi. Mahkeme sonucunda, şüphelilerden M.Y.  ve A.Y.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.Y. ve C.A. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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