Harabeye Dönen Mariupol'a Drone ile Bakış

Rusya'nın yoğun bir şekilde saldırdığı Mariupol drone ile görüntülendi. İşgalden önce yaklaşık 400 bin nüfusu olan liman kentinden 200 binden fazla kişi ayrıldı. Ukraynalı yetkililer, Mariupol'de kalan kişilerin elektrik, su, gaz ve yiyecek erişiminden mahrum olduğunu belirtiyor. Çatışmaların yoğunluğu nedeniyle tahliyeler aksıyor

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