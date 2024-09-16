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Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs, Uyuşturucu ile Yakalandı

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Samsun'un Atakum ilçesinde 15 yıl 5 ay hapis cezası bulunan Fatih Bingül, 10 kilo 55 gram kubar esrarla yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Fatih Bingül (45), 10 kilo 55 gram kubar esrarla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır aranan Fatih Bingül'ün saklandığı evi belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, evde ve bahçesinde yaptığı aramada, 10 kilo 55 gram kubar esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL - Berkay YILDIZ/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uyuşturucu Operasyon Güvenlik Jandarma Politika 3-sayfa Atakum Samsun Güncel Fatih

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