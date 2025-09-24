Haberler

Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Gaziantep'te Yakalandı

Gaziantep'te, taksirle bir kişinin ölümüne sebep olma ve fuhuşa teşvik suçlarından 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan M.Ç. adlı hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, taksirle bir kişinin ölümüne sebep olma ve fuhuşa teşvik suçlarından 14 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan M.Ç.'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
