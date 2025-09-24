Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Gaziantep'te Yakalandı

Gaziantep'te 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, taksirle bir kişinin ölümüne sebep olma ve fuhuşa teşvik suçlarından 14 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan M.Ç.'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.