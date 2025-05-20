Hapis Cezası Olan Şahıs, Baza Altında Yakalandı

Hapis Cezası Olan Şahıs, Baza Altında Yakalandı
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Bartın'da, 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E., evinde bazanın altında saklanırken yakalandı. Polisle yaşadığı diyalog, dikkat çekti.

BARTIN'da, hakkında 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. (34), evinde saklandığı bazanın altında, kıyafetlerin içinde yakalandı. E.E., polislerin 'Burada ne yapıyorsun?' sorusuna 'Başım dönüyordu, burada yatıyordum' cevabını verdi.

Hakkında 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'Kasten yaralama', 'Tehdit', 'Hakaret', 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma', 'Mala zarar verme' gibi suçlardan 20 kaydı bulunan E.E.'nin kent merkezindeki evinde olduğu tespit edildi. Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri eve baskın yaptı. Polislerin evde yaptığı aramada E.E. yatak odasında bazanın altında saklanırken yakalandı. E.E., 'Burada ne yapıyorsun?' diye soran polislere, 'Başım dönüyordu, burada yatıyordum' cevabını verdi. Gözaltına alınan E.E. emniyetteki sorgusu sonrası adliyeye sevk edildi. E.E.'nin yakalanma anına ilişkin görüntüler polis kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera:  BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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