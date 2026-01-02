Afyonkarahisar'da firari hükümlü saklandığı mağarada yakalandı
Afyonkarahisar'da, 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.R.G., gizlendiği mağarada yakalanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'da, 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, gizlendiği mağarada yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte araması olanların yakalanması için çalışma yürüttü.
Ekipler, bu kapsamda, 41 suçtan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.R.G'yi, Olucak Mahallesi'nde gizlendiği mağarada yakaladı.
Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel