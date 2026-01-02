Afyonkarahisar'da firari hükümlü saklandığı mağarada yakalandı

Haberler

Afyonkarahisar'da, 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.R.G., gizlendiği mağarada yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da, 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, gizlendiği mağarada yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte araması olanların yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda, 41 suçtan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.R.G'yi, Olucak Mahallesi'nde gizlendiği mağarada yakaladı.

Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

