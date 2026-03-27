Edirne'de 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Uzunköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Halise Hatun Mahallesinde ekiplerce yapılan çalışma sonucunda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.A. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.