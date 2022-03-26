Hapis cezası alan İranlı akademisyen için üniversite 7 yıl sonra soruşturma başlattı

İZMİR (DHA) - İZMİR Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Malzeme Mühendisliği Bölümü'nde görevli, İran uyruklu, Yrd. Doç. Dr. H.M.Z.'ye 3 kız öğrencisine cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle verilen 9 yıl 3 ay hapis cezası itiraz üzerine İstinaf Mahkemesi tarafından usulen bozuldu. Mahkeme, devlet memuru olan H.M.Z.'nin yeniden yargılanabilmesi için soruşturma izni gerektiğine karar verdi. Üniversite yönetimi, 7 yıl sonra idari soruşturma başlattı.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Malzeme Mühendisliği Bölümü'nde görevli Yardımcı Doç. H.M.Z., iddiaya göre, 2015 ve 2016 yıllarında, 3 kız öğrencisine taciz ve cinsel saldırıda bulundu. Öğrencilerin suç duyurusu üzerine Urla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ardından H.M.Z. hakkında, 27 Eylül 2016'da, Urla 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açıldı. İddiaların ortaya çıkmasının ardından dönemin üniversite yönetimi, H.M.Z.'nin sözleşmesini iptal edip, iş akdine son verdi.