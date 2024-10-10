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Hapis Cezalı Hükümlü, Polisi Görünce Balkondan Atladı

Hapis Cezalı Hükümlü, Polisi Görünce Balkondan Atladı
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Kayseri'de çeşitli suçlardan 6 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası bulunan Halil İbrahim T., polis ekiplerini görünce evinin balkonundan atlayarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan hükümlü hakkında soruşturma sürüyor.

KAYSERİ'de, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası bulunan Halil İbrahim T. (26), polisi görünce evinin 2'nci katındaki balkondan atladı. Yaralanan hükümlü, hastaneye kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Gece vakti silahla yağma', 'Evden hırsızlık', 'Basit yaralama' ve 'Uyuşturucu kullanmak' suçlarından 5 yakalama emri bulunan, hakkında kesinleşmiş 6 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan Halil İbrahim T.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda firari hükümlünün, Kocasinan ilçesi Ziyagökalp Mahallesi Vedat Sokak'taki apartmanda olduğu belirlendi. Adrese düzenlenen operasyonda, polisi gören Halil İbrahim T., evinin 2'nci katındaki balkonundan atladı. Yaralanan hükümlü, adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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