Hapis Cezaevi Kaçkını Yalova'da Yakalandı
46 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan C.Ş., Yalova'daki evine düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.
YALOVA'da, 46 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.Ş. (56), evine düzenlenen operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, 'Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla birden fazla kişiyi silahla yağma' suçundan, hakkında 46 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ş.'nin kentteki evinde olduğu tespit edildi. C.Ş., 8 Kasım'da adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. C.Ş., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.