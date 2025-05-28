Hapis Cezaevi Kaçışına Dronla Müdahale

Hapis Cezaevi Kaçışına Dronla Müdahale
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Bursa'nın İznik ilçesinde, 7,5 yıl hapis cezası olan H.M.A., evinin bahçesinden kaçmaya çalışırken jandarma ekipleri tarafından dronla yakalandı. Şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

BURSA'nın İznik ilçesinde, hakkında 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.M.A. (26), evinin bahçesinden kaçmaya çalışırken kendisini dronla takip eden jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 farklı suçtan yakalama kaydı ve 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.M.A.'nın evinde olduğunu belirledi. Baskın yapan ekipleri gören şüpheli kaçmaya başladı. Bölgeyi çembere alan ekipler, şüpheliyi havadan dronla takip etti ve bahçeden kaçmaya çalıştığı sırada yakaladı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen H.M.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan H.M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şüphelinin kaçma ve yakalanma anları dron ile görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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