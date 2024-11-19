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Hantı-Mansi Özerk Bölgesi'nde Kamu Diplomasi Forumu Düzenlendi

Hantı-Mansi Özerk Bölgesi'nde Kamu Diplomasi Forumu Düzenlendi
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Rusya'nın Hantı-Mansi Özerk Bölgesi'nde düzenlenen Kamu Diplomasi Forumu'nda uluslararası organizasyon temsilcileri ve uzmanlar bir araya geldi. Forumda 3. Uluslararası Kamu Diplomasi Lideri yarışmasının ödül töreni de gerçekleştirildi.

Rusya Federasyonu'na bağlı Hantı-Mansi Özerk Bölgesi'nde Kamu Diplomasi Forumu düzenlendi.

Batı Sibirya bölgesinde bulunan Hanti-Mansiysk şehrinde düzenlenen forum Avrasya ve Afrika Halkları Asamblesi ve Hantı-Mansi Özerk Bölgesi yönetimi organizasyonuyla yapıldı.

"Ortak bir gelecek için herkesin sorumluluğu" konusuyla düzenlenen foruma, uluslararası organizasyonlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu diplomasisi alanında uzmanlar, iş dünyasından temsilciler katıldı.

Programın sonunda 3. Uluslararası Kamu Diplomasi Lideri yarışmasının finalistlerine yapılan törenle ödül verildi. 30'dan fazla ülkeden başvuru yapılan yarışmanın finalistleri arasına Türkiye'den Antalya'nın Alanya ilçesinde bir uluslararası ilkokulun kimya öğretmeni Roza Okuklu da girdi.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
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