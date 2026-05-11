Sağlık Bakanlığı, Hantavirüs Şüphesi Nedeniyle Takip Altına Alınan 5 Kişinin Test Sonuçlarının Negatif Çıktığını Bildirdi

Güncelleme:
Sağlık Bakanlığı, hantavirüs şüphesiyle takip edilen 5 kişinin test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu. Bu kişiler, uluslararası bir seyahat gemisinden getirildi ve karantinada tutulacak.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan son 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirilmiş, yakın takip ve izolasyon süreçleri başlamıştır."

Daha önce ülkeye giriş yapan 2 kişide olduğu gibi, bu kişilerden de gerekli numuneler alınmıştır. Sonuçlarının negatif olduğu saptanmış olup; önerilen süre boyunca karantinada tutulacaktır.

Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından klinik durumları sürekli değerlendirilmekte ve sağlık durumları yakından takip edilmektedir. Yapılan izlemelerde şu ana kadar 5 kişide herhangi bir klinik belirti veya semptoma rastlanmamıştır. Süreç, Bakanlığımız tarafından titizlikle ve yakından takip edilmektedir."

Kaynak: ANKA
