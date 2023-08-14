Hanönü'nde Yeni Hükümet Konağına Taşınma Başladı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Hükümet Konağı yapımı tamamlanan yeni binaya taşınıyor.

1991 yılında ilçe olan Hanönü'nde Hükümet konağı olarak hizmet veren eski binadan taşınma başladı. Yapımı tamamlanan Hükümet Konağına resmi daireler birer birer taşınmaya başladı. İlçenin Taşköprü istikametinde karayolu kenarında bulunan eski pancar deposu alanına yapılan Hükümet Konağı, güzel bir görünüme sahip olarak dikkat çekiyor. Hafta sonuna kadar bütün resmi dairelerin taşınması beklenen Hükümet Konağında yeni haftaya yeni binadan hizmet vermesi bekleniyor. - KASTAMONU