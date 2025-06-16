Hanönü'nde Doğal Gaz Çalışmaları Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde doğal gaz çalışmaları Kavak Caddesi'nde başlatıldı. Belediye Başkanı Metin Yamalı, ilçenin gelişmesi için sürdürülen çalışmalara dair bilgi verdi.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde doğal gaz çalışmaları başladı.

Kavak Caddesi üzerinde bulunan Yatılı Bölge Okulu önünden başlanan çalışma alanında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Metin Yamalı ilçenin gelişmesi ve büyümesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Hanönü'yü daha modern bir ilçe olma aşamasında bir adım daha ileri götürdüklerini ifade eden Yamalı, "İlçemize hayırlı olsun. Çalışmaları hızlı ve verimli bir şekilde tamamlayarak halkımızın kullanımına sunmayı planlıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Özgür Özcan - Güncel
Edin Dzeko'nun sürpriz geri dönüşü! 1 yıllık anlaşma duyuruldu

Dzeko'nun sürpriz geri dönüşü! 1 yıllık anlaşma duyuruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar tuvaletinde yakalanan sapık! Suçunu itiraf etti: Evet çektim, siliyorum

Kadınlar tuvaletinde yakalanan sapık! Rezilliğini böyle itiraf etti
Trump'ın tehdidi sonrası İran, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini vurdu

Trump'ın tehdidi sonrası İran, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini vurdu
LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu

LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu
Piyasalar merakla bekliyordu! İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Neye uğradığını şaşırdı! Ronaldo hayranı IShowSpeed'e Messi şoku

Neye uğradığını şaşırdı! Ronaldo hayranı IShowSpeed'e Messi şoku
İran, Netanyahu'nun konutunu vurdu

İran, Netanyahu'yu kalbinden vurdu
Polis memuru, ev arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti

Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.