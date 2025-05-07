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Hanönü'nde 25 Bin Domates ve Biber Fidesi Dağıtıldı

Hanönü'nde 25 Bin Domates ve Biber Fidesi Dağıtıldı
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Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 25 bin domates ve biber fideleri dağıtıldı. Projeye başvuran vatandaşlara fideler teslim edildi.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde 25 bin domates ve biber fidesi dağıtıldı.

Hanönü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz haftalarda duyurusu yapılan yüzde 75 hibeli fide dağıtım projesine başvuruda bulunan vatandaşlara müdürlük hizmet binasında fideleri teslim edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aydın Arukan yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız tarafından üreticilerimizin daha kaliteli üretim yaparak verimi yüksel fide alabilmesi için çalışma yapıldı. Bu fideler bizim aracılığımızla üreticilere ulaştırıldı. Üreticilerimizin bol ve bereketli bir sezon geçirmesini dileriz." dedi.

Kaynak: AA / Özgür Özcan - Güncel
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