Üye Girişi
Haberler

Hanönü Köylerine Hizmet İçin Yeni Araç Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hanönü Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği, köylere yapılan hizmetleri artırmak amacıyla kanal kazıcı ve yükleyici araç satın aldı. Yeni araç, düzenlenen törenle hizmete girdi. Kaymakam Tolga Değirmenci, aracın köylere güzel hizmetler sunmasını temenni etti.

Hanönü Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından köylere yapılan hizmetlerin artırılması amacıyla kanal kazıcı ve yükleyici alındı.

Kaymakamlık önünde düzenlenen törende dua edilerek, yeni araç hizmete girdi.

Kaymakam Tolga Değirmenci, yeni araçların ilçeye ve millete hayırlı olmasını temenni ederek, "İnşallah almış olduğumuz bu makine köylerimizde güzel hizmetler verecek." dedi

Programa Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Köylere Hizmet Götürme Birliği Hanönü Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title