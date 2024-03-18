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Hanönü ilçesinde Kızılay Butik Mağazası açıldı

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Hanönü ilçesinde Türk Kızılay ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol ile Şehit Faruk Karagöz İlkokulu Ek Binası'nda giyim ürünlerinden oluşan butik mağaza açıldı. Açılışa Kaymakamı Tolga Değirmenci, Belediye Başkanı Serkan Uçar, Kızılay Şube Başkan Yardımcısı Niyazi Tüfenkçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Demirkıran ve İlçe Müftüsü Ekrem Yılmaz katıldı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Kızılay Butik Mağazası açıldı.

Türk Kızılay Hanönü İlçe Temsilciliği ile Hanönü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol ile Hanönü Şehit Faruk Karagöz İlkokulu Ek Binası'nda giyim ürünlerinden oluşan butik mağaza oluşturuldu.

Açılışa, Kaymakamı Tolga Değirmenci, Belediye Başkanı Serkan Uçar Kastamonu Kızılay Şube Başkan Yardımcısı Niyazi Tüfenkçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Demirkıran ve İlçe Müftüsü Ekrem Yılmaz katıldı.

Mağaza hakkında bilgiler alan Kaymakamı Tolga Değirmenci hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Kastamonu Kızılay Hanönü Güncel Haberler

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