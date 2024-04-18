Hanönü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Üreticilere 12 Bin Sebze Fidesi Dağıttı
Hanönü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, desteklemek amacıyla ilçedeki üreticilere 7 bin 680 domates ile 4 bin 320 biber fidesi dağıttı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aydın Arukan, fide dağıtım programında üreticilerle sohbet ederek bol ürünlü bir sezon temennisinde bulundu.
Hanönü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere 12 bin sebze fidesi dağıtıldı.
Desteklemek amacıyla ilçedeki üreticilere, 7 bin 680 domates ile 4 bin 320 biber fidesi verildi.
Müdürlük binası önünde gerçekleştirilen fide dağıtım programında üreticilerle sohbet eden İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aydın Arukan, bol ürünlü bir sezon temennisinde bulundu.
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