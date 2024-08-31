Hanönü'de Zafer Bayramı kutlamaları ve toplu sünnet programı düzenlendi

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla toplu sünnet programı düzenlenip konser verildi.

Hanönü Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri ve sünnet şölenine vatandaşlar ilgi gösterdi.

Yerel sanatçıların sahne aldığı programda sünnet olan çocuklar, aileleriyle eğlenceli vakit geçirdi.

Belediye Başkanı Metin Yamalı, Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutlamak istediklerini belirterek, "Aynı zamanda ilçemizde sünnet töreni yapmak istedik. Geçtiğimiz günlerde ailelerden çocuğunu sünnet yaptırmak isteyenlerin talebi toplandı, çocuklarımızın bu özel gününde mutluluklarına ortak olmak istedik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.