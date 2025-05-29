Hanönü'de kitap okuma yarışmasının ödül töreni düzenlendi

Hanönü'de kitap okuma yarışmasının ödül töreni düzenlendi
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Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde düzenlenen kitap okuma yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde düzenlenen kitap okuma yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

İlçede bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Hanönü Okuyor" kitap okuma yarışmasının ödül töreni, Hanönü Şehit Faruk Karagöz İlkokulu konferans salonunda yapıldı.

Hanönü Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İhsan Yabaneri, yaptığı konuşmada, kitap okumanın önemine değindi.

"Bilgi güçtür ve okumak ruhu yüceltir" diyen Yabaneri, "Okuduğumuz her kitapla birlikte hayatımızı şekillendirecek bilgilere ulaştık." dedi.

Programda öğrenci ve öğretmenlerin hazırlamış olduğu video, slayt ve gösteriler sunuldu.

Programın devamında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa Hanönü Kaymakamı Ceyhun Denli, Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Özcan - Güncel
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