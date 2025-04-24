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Hanönü'de Kadına Şiddete Dikkat Çekmek İçin Pankart Açıldı

Hanönü'de Kadına Şiddete Dikkat Çekmek İçin Pankart Açıldı
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Hanönü İlçe Stadyumu'nda düzenlenen futbol maçında, kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla açılan pankartlar izleyicilerden büyük destek aldı. 'Kadına şiddet insanlık suçudur' ve 'Kadına şiddet insanlığa ihanettir' mesajlarıyla toplumsal bir farkındalık oluşturuldu.

Hanönü'de kurumlar arası futbol maçında kadına şiddete dikkat çekmek için pankart açıldı.

Hanönü Kaymakamlığı tarafından Hanönü İlçe Stadyumu'nda düzenlenen futbol turnuvasında "Kadına şiddet insanlık suçudur" ve "Kadına şiddet insanlığa ihanettir" pankartları açıldı.

Pankart izleyicilerden alkış aldı.

Kaynak: AA / Özgür Özcan - Güncel
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