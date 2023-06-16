Hanönü'de atıl durumda bulunan hazine arazisi çeltik deneme ve üretim sahasına dönüştürüldü

Hanönü'de atıl durumda bulunan hazine arazisinde çeltik ekilmesi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından girişimde bulunuldu. Hanönü Çeltik Komisyonu başkanlığı tarafından 35 dekar alanda çeltik ekimi gerçekleştirildi.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde hazine arazisi, çeltik deneme ve üretim sahasına dönüştürüldü.

Hanönü'de atıl durumda bulunan hazine arazisinde çeltik ekilmesi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından girişimde bulunuldu. Hanönü Çeltik Komisyonu başkanlığı tarafından 35 dekar alanda çeltik ekimi gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aydın Arukan, yaptığı açıklamada, arazinin bakım ve hazırlanmasının müdürlük tarafından yapıldığını söyledi.

Arazinin yaklaşık 25 yıldır atıl olduğunu anlatan Arukan, "Hazineye ait bu araziye ilişkin gerekli görüşme ve yazışmalar yapılarak Çeltik Komisyon Başkanlığına tahsisi sağlanmıştır. Sonrasında Hanönü Kaymakamlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü destekleri ile çalışmalar yapılarak arazi ekime hazır hale getirilmiş ve bugün itibarıyla ekim yapılmıştır." dedi.

Ekime katılan Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, hazineden kiralanan 55 dekar arazinin 35 dekarına deneme amacıyla çeltik ekimi yapıldığını kaydetti.