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Hanönü'de 75 Yaşındaki Osman Kayacan Evinde Ölü Bulundu

Hanönü'de 75 Yaşındaki Osman Kayacan Evinde Ölü Bulundu
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75 yaşındaki Osman Kayacan, yalnız yaşadığı evinde komşuları tarafından ölü olarak bulundu. Olay, komşusunun durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle ortaya çıktı ve polis sağlık ekipleri tarafından incelendi.

Hanönü'de yalnız yaşayan 75 yaşındaki Osman Kayacan evinde ölü bulundu.

İlçenin Hanönü Mahallesi Yavuz Sokakta bulunan evinde yalnız yaşayan Kayacan'dan haber alamayan komşusu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Polis ekipleri tarafından kapının açılmasının ardından eve giren sağlık ekipleri Karacan'ın öldüğünü tespit etti.

Karacanın cenazesi Hanönü Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Özgür Özcan - Güncel
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