Hannover Sanayi Fuarı "Endüstriyel Dönüşüm" Temasıyla Geri Döndü - Haberler

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Hannover Sanayi Fuarı "Endüstriyel Dönüşüm" Temasıyla Geri Döndü

Xinhua - Güncel
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Hannover Sanayi Fuarı 'Endüstriyel Dönüşüm' Temasıyla Geri Döndü

HANNOVER, 31 Mayıs (Xinhua) -- Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen Hannover Fuarı iki yıl aradan sonra yüz yüze etkinliklerine yeniden başladı.

HANNOVER, 31 Mayıs (Xinhua) -- Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen Hannover Fuarı iki yıl aradan sonra yüz yüze etkinliklerine yeniden başladı. Fuarın ana teması "Endüstriyel Dönüşüm" olarak belirlendi. Fuarda dijitalleşme ve sürdürülebilirliğe odaklanılıyor.

Almanya'nın Hannover kentindeki Hannover Fuarı'nda bir katılımcı (solda) bir ziyaretçiye ergonomik bir sandalyeyi tanıtıyor, 30 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)

Almanya'nın Hannover kentindeki Hannover Fuarı'nda bir mekanik kol bir ziyaretçi ile Tic-Tac-Toe oynuyor, 30 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)

Almanya'nın Hannover kentindeki Hannover Fuarı'nda bir ziyaretçi geridönüştürülmüş malzemeden yapılmış bir bisikleti inceliyor, 30 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)

Almanya'nın Hannover kentindeki Hannover Fuarı'nda bir hidrojen enerjili uçak görülüyor, 30 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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