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Hannah-Arendt Ödülü'ne layık görülen Masha Gessen ödülünü aldı

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Almanya'da tartışma yaratan Hannah-Arendt Ödülü'ne layık görülen Rus kökenli ABD'li gazeteci ve yazar Masha Gessen, düzenlenen küçük bir törenle ödülünü aldı. Ödülün Gessen'e verilmesi, Filistin ile ilgili yazdığı makalede yaptığı benzetme nedeniyle tartışmalara neden olmuştu.

Almanya'da tartışma yaratan Hannah-Arendt Ödülü'ne layık görülen Rus kökenli ABD'li gazeteci ve yazar Masha Gessen, ödülünü düzenlenen küçük bir törenle aldı.

Bremen'in Steintorviertel semtindeki küçük bir salonda düzenlenen törene 50 kişi katılırken polis yoğun güvenlik önlemi aldı.

Hannah-Arendt inisiyatifi yöneticilerinden Eva Senghaas, Alman haber ajansı DPA'ya yaptığı açıklamada, "Küçük bir formatta, çok yoğun bir etkinlik oldu ve hepimiz bunun gerçekleşmesinden memnunuz." ifadesini kullandı.

Ödülün Gessen'e verilmesi tartışma yaratmıştı

Hannah-Arendt Ödülü'ne layık görülen Rus kökenli ABD'li gazeteci ve yazar Masha Gessen'in, Filistin ile ilgili yazdığı makalede, "Gazze'yi, bir dönem işgal altında bulunan Avrupa'daki Yahudi gettolara" benzetmesi tartışmalara neden olmuştu.

Heinrich Böll Vakfı, Bremen'deki törene katılmama kararı almış, Gessen'in değerlendirmelerini kabul edilemez bulduklarını açıklamıştı.

Rus kökenli ABD'li gazeteci ve yazar Gessen, 9 Aralık'ta yayımlanan makalesinde, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Gazze, 17 yıldır yoğun nüfusu olan, yoksul, duvarlarla çevrili ve halkın sadece küçük bölümünün kısa süreliğine bölgeden ayrılma hakkı bulunduğu bir kamp, başka bir deyişle gettodur. Venedik'teki bir Yahudi gettosu veya ABD'de şehir içindeki getto gibi değil, Nazi Almanyası tarafından işgal edilen Doğu Avrupa ülkesindeki Yahudi gettosu gibi."

Almanya-İsrail toplumu, makaleye tepki göstererek, Gessen'e Hannah-Arendt Ödülü'nün verilmesinin askıya alınmasını talep etmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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