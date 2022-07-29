Hanlar Bölgesi'nin dönüşümü için ilk taş Bakan Kurum'dan

Yatırım bedeli 2 milyar lira olan 6 projenin temeli atılırken, bitenlerin anahtarları teslim edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum:

"Biz taş üstüne taş koyanların yolundayız. Birileri gibi milletin önüne, milletin işlerine, milletin hedeflerine taş koyanlardan olmadık"

"Belediyelerin kentsel dönüşüm için iller bankasından aldıkları kredilerin faizinin yarısını biz karşılayacağız"

"2023 seçimleri cesur ile kaçak güreşenlerin mücadelesidir"

"Kurduğunuz oyunlar boşa çıkacak, büyükelçilerin masasında yaptığınız hesaplar çarşıda bozulacak, yanlış hesabınız mutlaka sandıktan dönecektir"

"Bursa medeniyettir. Bursa geçmiştir. Bursa gelecektir. Bursa Türkiye'dir"

BURSA - Belediyelerin kentsel dönüşüm için İller Bankasından aldıkları kredilerin faizinin yarısını Bakanlık tarafından karşılaşacağını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Biz taş üstüne taş koyanların yolundayız. Birileri gibi milletin önüne, milletin işlerine, milletin hedeflerine taş koyanlardan olmadık" dedi.

Bursa'da Tarihi Çarşı ve Hanlar Projesi çerçevesinde 'Yeşil Bursa Tarihi Mirasıyla Geleceğe Taşınıyor' programında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bursa'nın güzel yarınları için bugün toplam yatırım bedeli 2 milyar lira olan, 3 bin 689 konut ile 541 dükkanın bulunduğu 6 projemizin temelini atıyor, anahtar teslimlerini yapıyor, 15 projemizin de açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede, büyükşehir belediyesi ve TOKİ Başkanlığıyla birlikte, Yıldırım Mevlana Mahallemizde 7. etapta kentsel dönüşüm çerçevesinde inşa edeceğimiz 644 konut ve 177 dükkanın, Kestel'de kent meydanı ve meydan altı kapalı otoparkın, Yenişehir'de Osmangazi meydanının, Büyükorhan'da atık su arıtma tesisiyle birlikte toplam 1 milyar 43 milyon liralık eserlerimizin temellerini atıyoruz. Durmuyor, Harmancığa uzanıyor, millet bahçemizin ve 22 kilometre uzunluğunda içme suyu hattımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Yine Gemlik'e uzanıyoruz. 432 konut ve 12 dükkanın, Orhangazi'de 292 konut, 2 dükkan ve caminin, Orhaneli'nde 148 konutun anahtarlarını teslim ediyoruz. Osmangazi'yi unutmuyoruz. Tam bin 769 konut ve 202 dükkanı hemşerilerimize teslim ederken, gençlerimize Osmangazi Belediyesinin kazandırdığı Hamitler Macera Parkımızı armağan ediyoruz. Bursa'nın gözbebeği Yıldırım ilçemizde yemyeşil Balaban mesire alanını ve Değirmenlikızık Osmanlı Çarşısı'nı ilçemize kazandırıyoruz. Kestel'de cadde ve sokaklarımızı en güzel şekilde dizayn ettik. Keles'in en önemli ihtiyacı olan içme suyu arıtma tesisini hizmete alıyoruz. Büyükorhan'da 41 kilometre uzunluğunda yağmur suyu inşaatını tamamladık. Yine Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafakemalpaşa'nın adını taşıyan ilçemizde güneş enerji santralinden 404 iskan konutuna, 150 adet işletmeden, okul, cami ve altyapı yatırımlarına onlarca projemizi hizmete aldık. Karacabey'de güneş enerjisi santralinden oluşan toplam 628 milyon liralık eserimizin de açılışını gerçekleştiriyoruz. Ağustos ayında inşallah Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini milletimizle paylaşacak" diye konuştu.

Bursa'da yeni binlerce yuvayı inşallah vatandaşlara kazandıracaklarını belirten Bakan Kurum, "Ben Osmangazi Sıcaksu bölgemizin uzun yıllardır beklediği müjdemizi de veriyorum. 690 konut 92 dükkanımızın çalışmalarına Eylül itibariyle başlayacak, en kısa sürede tamamlayacağız. Tabi bir müjdeyi de Yıldırım ilçemize veriyoruz. Mevlana Mahallesi'nde vatandaşlarımızın yüzde 90'ı ile anlaşma sağladık. 8. Etapta 601 konutluk projemize başlıyoruz. Osmangazi'mize, Yıldırım ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Şimdi inşallah kentsel dönüşümde de yeni bir döneme giriyor; belediyelerimizin İller Bankasından aldıkları kredilerin faizinin yarısını biz karşılıyoruz. Bu kararla birlikte artık belediyelerimiz dönüşümü çok daha rahat yapacak, hızlı yapacaklar. Gayemiz milletimizin can ve mal sağlığını korumak. Çünkü biz, milletimizi çok seviyoruz. Çünkü biz Bursa'yı çok seviyoruz. Çünkü; medeniyetler kuran, Anadolu'nun kalbi olan, yeşil Bursa buna değer, kadim başkentimiz Bursa buna değer, medeniyetimizin çınarı Bursa buna değer" şeklinde konuştu.

"Bursa medeniyettir. Bursa geçmiştir. Bursa gelecektir. Bursa Türkiye'dir"

Bursa'da han, bedesten ve çarşıların yer aldığı Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin tekrar gün yüzüne çıkarılması çerçevesinde iki yıl ilk adımı attıklarını belirten Bakan Kurum, "Sizlere hayalimizi anlattık ve bir söz verdik. Bu tarihi bölgeye zarar veren, başta il müdürlüğümüzün hemen yanındaki 24 katlı Tower Plaza'yla beraber tam 37 binayı tamamen yıktık. Şimdi etrafını tamamen açtığımız bu alanda, tam 500 milyon liralık bir yatırım gerçekleştirdik. Projemiz ile Bursa'mızın tarihi kimliğini ön plana çıkaracak, Pirinç Han ve İpek Han gibi tarihi hanlarımızın görünürlüğünü artıracağız. Proje çerçevesinde toplam 2 bin metrekare büyüklüğünde 3 adet meydan, 19 bin metrekare açık ve yeşil alan, yer altında 12 bin 500 metrekare kapalı otopark yer alacak. Biz taş üstüne taş koyanların yolundayız. Birileri gibi milletin önüne, milletin işlerine, milletin hedeflerine taş koyanlardan olmadık. Bizler 'Yoldaki taşı kaldırmak sadakadır' diyen anlayışın temsilcisi olarak tıpkı Konya'daki Alaaddin Camii'nden Bursa'daki Ulu Cami'ye; Kastamonu'daki Nasrullah Camii'nden Erzurum'daki Ulu Camii'nin temeline konulan o taşın mesajını, taşıdığı anlamı, aynı hassasiyetle buraya yerleştiriyoruz. İnşallah bu projemiz; geleceğe bıraktığımız, çocuklarımıza emanet ettiğimiz kadim değerlerin, aziz hatıraların yeni bir mihenk taşı olacaktır! Osman Gazi'nin göz nurlarına, Orhan Gazi'nin evlatlarına, Sultan Murad'ın evlatlarına hayırlı olsun, uğurlu olsun, mübarek olsun. Bursa, vatan topraklarının düşmanlarca paylaşıldığı Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kapkara günler yaşamıştır. Kadim başkent Bursa'nın işgali bütün milletimizi derinden etkilemiştir. O kadar ki; o kara günde TBMM kürsüsüne, siyah bir örtü örtülmüştür. Bursa'da '2 yıl, 2 ay, 2 gün' süren bu cendere ortadan kalkınca, TBMM'deki kara kürsü de yerini şanlı al bayrağımıza bırakır. İşte Bursa bu kadar kadimdir, işte Bursa bu kadar önemlidir, işte Bursa sadece bir şehir değildir. Çünkü Bursa medeniyettir. Bursa geçmiştir. Bursa gelecektir. Bursa Türkiye'dir. Bursa; yasaklara karşı özgürlüğün, baskıya karşı adaletin, yoksulluğa karşı kalkınmanın yanında durmuştur. Bursa; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı büyük Türkiye yürüyüşünün; en büyük saç ayağı, dayanağı, kilit taşı olmuştur. 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Bursa yeşilin, şehirciliğin, çevreciliğin de merkezi, örnek modelidir" şeklinde konuştu.

"2023 seçimleri cesur ile kaçak güreşenlerin mücadelesidir"

"Biz milletimizle çalışmaya, milletimizle yürümeye, milletimizle büyük başarı hikayelerini yazmaya devam edeceğiz" diyen Bakan Kurum, konuşmasına şöyle devam etti;

"Bu noktada 2023 seçimleri büyük bir önem arz ediyor. Bu seçimler; ehliyet ile kifayetsizliğin, nitelik ile yetersizliğin, çalışkan ile tembelin seçimidir. Bu seçimler; güçlü bağımsızlık ile taşeronluğun, söz söyleyen yerine söz dinlemeyi tercih edenlerin, cesurlar ile kaçak güreşenlerin mücadelesidir. Biz buradayız ve diyoruz ki; 'Rüzgar olsanız şu ulu çınarın yaprağını bile sallayamazsınız!' Varsın küresel odaklar size masa açsınlar, varsın Türkiye düşmanları sizinle aynı dili kullansınlar, varsın millete husumetli olanlar sizinle yan yana dursunlar. Bize aziz milletimiz yeter, bize Türkiye yeter, bize Bursa yeter. Bursa'dan hodri meydan diyoruz: Kurduğunuz oyunlar boşa çıkacak, büyükelçilerin masasında yaptığınız hesaplar çarşıda bozulacak, yanlış hesabınız mutlaka sandıktan dönecektir! Aziz milletimiz büyük Türkiye'nin mimarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nı rekor bir oyla destekleyerek sizlere gereken cevabı sandıkta verecektir" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Şu anda şehrimizin tam kalbindeyiz. Tarihi Çarşı ve Hanların yer aldığı bu bölge bünyesinde 14 han, bir bedesten, 13 açık çarşı, 7 üstü örtülü çarşı, 11 kapalı çarşı, 4 pazar alanı, 21 cami, 177 sivil mimarlık örneği yapı, bir okul ve 3 türbenin bulunduğu, tam anlamıyla bir açık hava müzesi olan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin dibacesidir. Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık ile birlikte Bursa'nın UNESCO Dünya Miras listesinde yer almasını sağlayan bu alan, korunması ve gelecek nesillere bihakkın taşınması gereken bir mirastır. Tabii, bu bölgenin etrafındaki yapıların yıkılması ve tarihin gün yüzüne çıkarılması fikri uzun yıllardır gündemde olan bir projeydi. Ancak zor bir süreçti. Biz konuyu; çok değerli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a arz ettik. Kendileri de bu projemize sahip çıktılar ve destek oldular. Bu vesileyle bakanımıza hassasiyetleri için tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

"Projenin toplam bedeli 500 milyon lira"

"Bu tür büyük projeler, kurumlar arasındaki iş birliği ve istişare ile hızlı yürümektedir. Bursa'nın belki de gelecek 100 yılına damga vuracak tarihi projeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da büyük destek geldi" diyerek sözlerini sürdüren Aktaş, "Acele kamulaştırma kararı, Cumhurbaşkanımız tarafından imzalandı ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu sayede de süreç hızlanmış oldu. Cumhurbaşkanımıza da destekleri için şükranlarımı arz ediyorum. Biz Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin etrafının açılması çalışmaları çerçevesinde toplam 48 parseldeki binaların yıkımını tamamladık. Projede toplam kamulaştırma bedeli 250 milyon liradır. Şu ana kadar 170 milyon lira kamulaştırma bedeli ödendi. Hisar ile Hanlar Bölgesi arasındaki bağlantıyı da güçlendirecek olan bu proje çerçevesinde; 2 bin metrekarelik 3 adet meydan, 9 bin metrekarelik yeşil alan ve peyzaj düzenlemesi 12 bin 500 metrekarelik kapalı otopark yapılacak. Farklı noktalarda ve arazi eğimi ile gizlenecek şekilde parça parça olarak tasarlanan umumi tuvalet, belediye destek birimleri ve bankamatik birimleri yer alacak. Ayrıca toplam 900 metrekare tek katlı hizmet yapıları tasarlandı. Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi'nin kamulaştırma ve uygulama projesi ile birlikte toplam proje bedeli 500 milyon liradır" diye konuştu.