Hanımeli Endüstrisi, Çin'in Guizhou Eyaletinde Kırsal Canlanmayı Artırıyor

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bulunan Suiyang ilçesindeki köylüler, hanımeli dikerek ve hanımelinden ürünler geliştirerek geçimlerini sağlıyor.

Hanımeli genellikle geleneksel Çin tıbbında kullanılıyor.

Bazı yerel şirketler, hanımeli çiçeğinden yapılan hanımeli çayı ve diş macunu gibi yeni ürünler geliştirdi.

Suiyang'da hanımeli ekim alanı 170.000 muya (yaklaşık 11.333 hektar) ulaşırken, bu şekilde kuru çiçekten yıllık olarak yaklaşık 2.000 ton üretim yapılıyor.

İlçede ayrıca 50'den fazla hanımeli işleme tesisi bulunuyor.

SES 1 (Çince): YE XİN, Suiyang İlçesi Kamu Malları Yatırım ve İşletme Şirketinin Genel Müdür Yardımcısı:

"Hanımeli çayı ve diğer günlük ürünler gibi 40'tan fazla tipte hanımeli ürünü geliştirdik. Ürünlerimizin toplam ürün değerinin 2022 yılında 200 milyon yuana (yaklaşık 27,8 milyon ABD doları) ulaşması bekleniyor."

SES 2 (Çince): WEN JİE, Suiyang Jinlei Tarım Bilimi ve Teknoloji Kalkınma Şirketinin Müdürü:

"Bu yıl, şirketimiz kıyı eyaletleri ve Çin'in güneybatısında bulunan Chongqing'deki pazarlara girmeyi planlıyor. Piyasaların genişlemesiyle, şirketimizin ürün değerinin iki katına çıkacağına inanıyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guiyang'dan bildiriyor. (XHTV)