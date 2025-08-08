Hanım Ağa Çetesi'nin Elebaşı Sokakta Yakalandı

Hanım Ağa Çetesi'nin Elebaşı Sokakta Yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 'Hanım Ağa Çetesi' olarak bilinen suç örgütünün elebaşı Saadet Şen, 15 yıl hapis cezasıyla aranan firari, sokakta yürürken yakalandı ve tutuklandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 'Hanım Ağa Çetesi' olarak bilinen suç örgütünün elebaşı olan firari hükümlüsü Saadet Şen (60), sokakta yürürken yakalandı.

İnegöl ilçesinde, kamuoyunda 'Hanım Ağa Çetesi' olarak bilinen, 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak', 'örgüte üye olmak', 'kasten öldürmek', 'uyuşturucu ticareti yapmak', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçlarından kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari suç örgütü lideri Saadet Şen, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekiplerince sokakta yürürken yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen firari hükümlü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
