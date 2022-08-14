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Hanife'yi otobüs terminalinde öldüren eşi tutuklandı

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Hanife'yi otobüs terminalinde öldüren eşi tutuklandı

İZMİR'in Dikili ilçesinde 16 yıllık eşi Hanife Çakıcı'yı (33) otobüs terminalinde 4 bıçak darbesiyle öldüren Haydar Çakıcı (34) tutuklandı.

İZMİR'in Dikili ilçesinde 16 yıllık eşi Hanife Çakıcı'yı (33) otobüs terminalinde 4 bıçak darbesiyle öldüren Haydar Çakıcı (34) tutuklandı.

Olay, 12 Ağustos'ta saat 17.00 sıralarında Atatürk Caddesi'ndeki Dikili Otobüs Terminali'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Hanife Çakıcı, eşinden sürekli şiddet gördüğü için evi terk edip, otogara gitti. Durumu fark eden Haydar Çakıcı da eşinin peşine düştü. Haydar Çakıcı, otogarda bulduğu eşini 2'si göğsünden, 2'si de sırtından olmak üzere 4 yerinden bıçakladı.Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Hanife Çakıcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Çakıcı'nın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çakıcı, otopsinin ardından Deliktaş Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polis ekipleri de Haydar Çakıcı'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Haydar Çakıcı, dün akşam çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Ertuğrul Koçak - Güncel

Atatürk Caddesi Dikili İzmir Güncel Haberler

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