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16 yıllık eşini gözünü kırpmadan öldürdü! Savunmasında "Beni aldattığını düşündüm" dedi

İzmir'in Dikili ilçesinde, 16 yıllık eşi Hanife Çakıcı'yı otobüs terminalinde 4 bıçak darbesiyle öldüren Haydar Çakıcı'nın ifadesi ortaya çıktı. Çakıcı "Beni aldattığını düşündüm, öldürdüm" dedi.

Olay, 12 Ağustos günü saat 17.00 sıralarında, Atatürk Caddesi'ndeki Dikili Otobüs Terminali'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Hanife Çakıcı, eşinden sürekli şiddet gördüğü için evi terk edip, otogara gitti. Bunu fark eden Haydar Çakıcı da eşinin peşine düştü. Çakıcı, otogarda bulduğu eşini 2'si göğsünden, 2'si de sırtından olmak üzere 4 yerinden bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Hanife Çakıcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Çakıcı'nın cenazesi, Deliktaş Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Hanife'yi aldattığını düşünüp öldürmüş

Polis ekipleri de Haydar Çakıcı'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çakıcı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Çakıcı'nın, polisteki ifadesinde, "Olay günü Hanife'yi otogarda gördüm. Aramızda geçimsizlik vardı. Beni aldattığını düşündüm, öldürdüm" dediği de ortaya çıktı.

Hanife'yi aldattığını düşünüp öldürmüş

Öte yandan Hanife Çakıcı'nın, 16 yıl önce kaçarak evlendiği Haydar Çakıcı'dan sık sık şiddet gördüğü öğrenildi. Hanife Çakıcı'nın eşi hakkında defalarca uzaklaştırma kararı aldırdığı, son uzaklaştırma süresinin ise cinayetten 15 gün önce sona erdiği belirtildi. Hanife Çakıcı'nın boşanmak istediği ancak eşinin bunu kabul etmediği öğrenildi.

Hanife'yi aldattığını düşünüp öldürmüş

Demirören Haber Ajansı / Ertuğrul Koçak - Güncel

Atatürk Caddesi Dikili İzmir Güncel Haberler

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