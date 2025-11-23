Hanife Ünsal: Kenan İmirzalıoğlu'nun Öğretmeni ve Edebiyat Aşığı

Oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun da öğretmeni olan Hanife Ünsal, emeklilikten sonra ayrıldığı mesleğine ve öğrencilerine sevgisini diri tutuyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Zirvedeki İsimlerin Emektar Öğretmenleri" başlıklı dosyasının altıncı haberinde, onlarca öğrencinin yetişmesinde rol alan, oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun da lisede öğretmeni olan Hanife Ünsal'ın hikayesine yer verildi.

Ankara'da 1963 yılında dünyaya gelen Ünsal, edebiyata ilgisi dolayısıyla bu alanda yükseköğrenime karar verdi.

Ünsal, Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü'nden 1986'da mezun olduktan sonra Ankara'da çeşitli liselerde öğretmenlik yaptı, 2007 yılında emekli oldu.

İşini ve öğrencilerini çok seven Ünsal, emekli olduktan sonra bir süre daha mesleğine özel eğitim kurumlarında devam etti.

Ünsal, Ankara'daki Bahçelievler Deneme Lisesi'nde çalıştığı yıllarda oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun da öğretmenliğini yaptı.

Öğretmeninden etkilenip edebiyatı seçti

İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi'ndeki evinde eşi Ali İrfan Ünsal ile yaşamını sürdüren Ünsal, AA muhabirine, mesleğe olan sevgisini ve İmirzalıoğlu'nun öğrencilik yıllarını anlattı.

Ünsal, edebiyat öğretmeni olma kararının lise yıllarında şekillendiğini belirterek, "Kurtuluş Lisesi'nde fen bölümünden mezunum. Edebiyat öğretmenim Ayşe Duvarcı'nın teşvikiyle branşımı değiştirdim. Okumayı çok seviyordum. 'Sen gel, fenden ayrıl, iyi bir edebiyatçı olursun.' diye beni yönlendirdi. Birlikte kitaplar okurduk." dedi.

Sabahattin Ali'nin kendisi için özel bir yere sahip olduğunu belirten Ünsal, Nazım Hikmet, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Yahya Kemal Beyatlı'nın eserlerini de severek okuduğunu söyledi.

Ünsal, mesleğini severek yaptığını vurgulayarak, "Okul önünden geçerken zil sesini duyunca içim ürperir, heyecanlanırım. Tatilden sonra okula döneceğim için öğrencilerden çok ben heyecanlanırdım, çok sevdim, severek yaptım. Bugün olsa yine severek giderim, derse girerim." diye konuştu.

"Kenan, doğal bir çocuktu"

Hanife Ünsal, 1990'lı yıllarda Kenan İmirzalıoğlu ile yollarının kesiştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Genç bir öğretmendim. Ders zili çaldıktan sonra okul müdürümüz Fikret Yetişen, eli Kenan'ın omuzunda sınıfa girdi. Hepimiz kafamızı çevirip baktık. Kıvırcık saçlı, pembe yanaklı, güzel bir çocuktu. Kapıdan girer girmez Anadolu'dan gelmiş bir genç olduğu fark ediliyordu. Genelde cam kenarında, arka sıralarda otururdu. Kenan 'Görevimi yaparım, notumu alırım' anlayışında bir öğrenciydi."

Ünsal, öğrencisinin televizyon ekranındaki duruşunun lise yıllarındaki haliyle örtüştüğünü dile getirerek, "Kenan, doğal bir çocuktu. Öğrenciyken de yapmacık davranışları yoktu, neyse o kişiliğe sahipti." dedi.

İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı karakterlerde öğrencilik yıllarından izler gördüğünü kaydeden Ünsal, "Deli Yürek'te çevresindekilere yardım edişi, ailesini sahiplenişi, zayıftan yana duruşu ve Kuşçu karakteriyle diyaloglarını çok hoşuma giderek izlemiştim." ifadelerini kullandı.

Ünsal, öğrencilerinin başarılarının kendisi için en büyük ödül olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Televizyonda görünce 'Bak benim öğrencimdi.' diyorsunuz. Binnur Kaya da bizim öğrencimizdi. 'Binnur da Kenan da bizim öğrencimizdi.' diye gurur duyuyoruz. Diyoruz ki kendi kendimize 'Bizlerden de bir katkı olmuş, bizi de güzel temsil ediyor.' Bunlar, bir öğretmenin en güzel mükafatı. Sokakta görüyorsunuz, biri geliyor 'Hocam, hocam' diyor. Tanımıyorsunuz. 'Ben şu sınıftaydım, şurada çalışıyorum.' deyince gururlanıyoruz. Kenan da gurur duyduğumuz öğrencilerimizden biri."