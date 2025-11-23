Haberler

Hanife Ünsal: Kenan İmirzalıoğlu'nun Öğretmeni ve Edebiyat Aşığı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Emekli öğretmen Hanife Ünsal, öğrencisi Kenan İmirzalıoğlu ile olan anılarını paylaşarak, mesleğine olan sevgisini ve edebiyat tutkusunu dile getirdi.

Oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun da öğretmeni olan Hanife Ünsal, emeklilikten sonra ayrıldığı mesleğine ve öğrencilerine sevgisini diri tutuyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Zirvedeki İsimlerin Emektar Öğretmenleri" başlıklı dosyasının altıncı haberinde, onlarca öğrencinin yetişmesinde rol alan, oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun da lisede öğretmeni olan Hanife Ünsal'ın hikayesine yer verildi.

Ankara'da 1963 yılında dünyaya gelen Ünsal, edebiyata ilgisi dolayısıyla bu alanda yükseköğrenime karar verdi.

Ünsal, Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü'nden 1986'da mezun olduktan sonra Ankara'da çeşitli liselerde öğretmenlik yaptı, 2007 yılında emekli oldu.

İşini ve öğrencilerini çok seven Ünsal, emekli olduktan sonra bir süre daha mesleğine özel eğitim kurumlarında devam etti.

Ünsal, Ankara'daki Bahçelievler Deneme Lisesi'nde çalıştığı yıllarda oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun da öğretmenliğini yaptı.

Öğretmeninden etkilenip edebiyatı seçti

İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi'ndeki evinde eşi Ali İrfan Ünsal ile yaşamını sürdüren Ünsal, AA muhabirine, mesleğe olan sevgisini ve İmirzalıoğlu'nun öğrencilik yıllarını anlattı.

Ünsal, edebiyat öğretmeni olma kararının lise yıllarında şekillendiğini belirterek, "Kurtuluş Lisesi'nde fen bölümünden mezunum. Edebiyat öğretmenim Ayşe Duvarcı'nın teşvikiyle branşımı değiştirdim. Okumayı çok seviyordum. 'Sen gel, fenden ayrıl, iyi bir edebiyatçı olursun.' diye beni yönlendirdi. Birlikte kitaplar okurduk." dedi.

Sabahattin Ali'nin kendisi için özel bir yere sahip olduğunu belirten Ünsal, Nazım Hikmet, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Yahya Kemal Beyatlı'nın eserlerini de severek okuduğunu söyledi.

Ünsal, mesleğini severek yaptığını vurgulayarak, "Okul önünden geçerken zil sesini duyunca içim ürperir, heyecanlanırım. Tatilden sonra okula döneceğim için öğrencilerden çok ben heyecanlanırdım, çok sevdim, severek yaptım. Bugün olsa yine severek giderim, derse girerim." diye konuştu.

"Kenan, doğal bir çocuktu"

Hanife Ünsal, 1990'lı yıllarda Kenan İmirzalıoğlu ile yollarının kesiştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Genç bir öğretmendim. Ders zili çaldıktan sonra okul müdürümüz Fikret Yetişen, eli Kenan'ın omuzunda sınıfa girdi. Hepimiz kafamızı çevirip baktık. Kıvırcık saçlı, pembe yanaklı, güzel bir çocuktu. Kapıdan girer girmez Anadolu'dan gelmiş bir genç olduğu fark ediliyordu. Genelde cam kenarında, arka sıralarda otururdu. Kenan 'Görevimi yaparım, notumu alırım' anlayışında bir öğrenciydi."

Ünsal, öğrencisinin televizyon ekranındaki duruşunun lise yıllarındaki haliyle örtüştüğünü dile getirerek, "Kenan, doğal bir çocuktu. Öğrenciyken de yapmacık davranışları yoktu, neyse o kişiliğe sahipti." dedi.

İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı karakterlerde öğrencilik yıllarından izler gördüğünü kaydeden Ünsal, "Deli Yürek'te çevresindekilere yardım edişi, ailesini sahiplenişi, zayıftan yana duruşu ve Kuşçu karakteriyle diyaloglarını çok hoşuma giderek izlemiştim." ifadelerini kullandı.

Ünsal, öğrencilerinin başarılarının kendisi için en büyük ödül olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Televizyonda görünce 'Bak benim öğrencimdi.' diyorsunuz. Binnur Kaya da bizim öğrencimizdi. 'Binnur da Kenan da bizim öğrencimizdi.' diye gurur duyuyoruz. Diyoruz ki kendi kendimize 'Bizlerden de bir katkı olmuş, bizi de güzel temsil ediyor.' Bunlar, bir öğretmenin en güzel mükafatı. Sokakta görüyorsunuz, biri geliyor 'Hocam, hocam' diyor. Tanımıyorsunuz. 'Ben şu sınıftaydım, şurada çalışıyorum.' deyince gururlanıyoruz. Kenan da gurur duyduğumuz öğrencilerimizden biri."

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel
Zehirlenme vakaları patladı! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu

Tablo ağırlaşıyor! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu
Motorine 2 lira 44 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Dev indirim geliyor
Öğretmeni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı: Lider olarak doğmuş bir evlattı, sınıf başkanıydı

Öğretmeni Erdoğan'ın öğrencilik yıllarını anlattı
Seyir halindeki otomobilin tavanında twerk yapmaya çalıştı

İstanbul'da seyir halindeki otomobilde skandal görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jenerik sıralaması Kızılcık Şerbeti setini karıştırdı, Doğukan Güngör rest çekti

Jenerik krizi seti karıştırdı: Doğukan Güngör resti çekti!
Ünlülerin peşinde koştuğu güzellik trendi: Somon balığı spermi enjeksiyonu

Ünlülerin peşinde koştuğu ilginç güzellik trendi
Osimhen ve Onyekuru'nun maç sonu görüntüsü tepki çekti

Maç sonuna damga vuran an! Tepki yağıyor
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Jenerik sıralaması Kızılcık Şerbeti setini karıştırdı, Doğukan Güngör rest çekti

Jenerik krizi seti karıştırdı: Doğukan Güngör resti çekti!
12 çocuğuna koyduğu isimleri duyan kulaklarına inanamıyor

12 çocuğuna koyduğu isimler gündem oldu! Duyan kulaklarına inanamıyor
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Eddie Murphy'nin en büyük pişmanlıkları reddettiği filmler

Ünlü komedyenden itiraf: O 3 filmi reddetmemeliydim!
Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'na destek: Çoban ateşi çoktan yakıldı

Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına destek
Kolombiya Devlet Başkanı'nın kredi kartı ekstreleri ülkeyi karıştırdı

Devlet Başkanı'nın ekstresi ülkeyi karıştırdı, striptiz kulübü de var!
Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor

Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor
Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertici

Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertir
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.