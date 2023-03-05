Hani'de metrelerce fay kırığı ortaya çıktı

Diyarbakır kırsalında kar eridi, ürküten görüntü gün yüzüne çıktı

DİYARBAKIR - Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Diyarbakır'ın kırsal kesiminde yağan karın erimesiyle birlikte ürküten fay kırığı ortaya çıktı. O görüntüler köy sakinlerinin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin büyük yıkıma neden olduğu 11 şehirden biri olan Diyarbakır'da kırılan fay hatlarının oluşturduğu toprak yarılmaları, köy sakinlerinin cep telefonu kamerasıyla çekildi.

Diyarbakır'ın Bağlar ve Yenişehir ilçelerinde can ve mal kaybına neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki Pazarcık ile Elbistan merkezli depremlerin ardından, Diyarbakır'da fay hatlarının bulunduğu Hani-Lice ilçelerindeki depremleri tetikledi.

Depremler nedeniyle Lice'nin Birlik, Hani'nin Çukur-Uysal ve Kaledibi Mahallerinde yaklaşık 100 evin ağır hasar görmesine neden oldu. Hani'deki depremlerin merkez üssü olan Kaledibi Güzelce'de topraklarda fay kırıklarının toprak yüzeyinde karın erimesiyle derin yarıklar oluşturduğu ortaya çıktı. Köy sakinlerinin görüntülediği metrelerce uzanan fay kırıklarının oluğu bölgede derin yarıklar ve çukurlar görülüyor.

Öte yandan fay kırığının ortaya çıktığı bölgede Kandilli Rasathanesi, Diyarbakır Kaledibi-Hani merkezli bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Türkiye saati ile dün 23.59.40'da meydana gelen depremin büyüklüğü 4,0 olarak açıklandı. Meydana gelen depremin derinliğinin ise 9.0 kilometre olduğu duyuruldu.