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Hangzhou'da At Ejderha Long Ma'nın geçit töreni düzenlendi

17 Aralık 2023 16:49 Güncelleme: 16:51 Abone Ol

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'nun Gongshu bölgesindeki bir caddede At Ejderha Long Ma adlı mekanik cihazın geçit töreni düzenlendi. Mekanik cihaz, Fransız yapım şirketi La Machine tarafından Fransa ve Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yıldönümünü kutlamak üzere üretilmişti.