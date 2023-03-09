Hangzhou Asya Oyunları'nın Tüm Yarışma Alanlarında Yeşil Elektrik Kullanılacak Güncel Haberler 23 Eylül - 8 Ekim tarihleri arasında Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde düzenlenecek Hangzhou Asya Oyunları'nın 56 yarışma alanının tümünde yeşil elektrik kullanılacak. 23 Eylül - 8 Ekim tarihleri arasında Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde düzenlenecek Hangzhou Asya Oyunları'nın 56 yarışma alanının tümünde yeşil elektrik kullanılacak. Yeşil elektrik, Çin'in kuzeybatısında yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki rüzgar enerjisi ve Qinghai ve Gansu eyaletlerindeki güneş enerjisi tesislerinden geliyor. Hangzhou, "yeşil, akıllı, ekonomik ve etik" bir Asya Oyunları düzenlenmekte son derece kararlı. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hangzhou'dan bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Hangzhou Eylül Asya Güncel Haberler

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