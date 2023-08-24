Hangzhou Asya Oyunları'nda Görev Alacak Gönüllüler İçin Tören Düzenlendi

HANGZHOU, 24 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenecek olan Hangzhou Asya Oyunları ve Hangzhou Asya Paralimpik Oyunları çerçevesinde göreve başlama törenine katılan gönüllüler, 24 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Huang Zongzhi/Xinhua)

HANGZHOU, 24 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenecek olan Hangzhou Asya Oyunları ve Hangzhou Asya Paralimpik Oyunları çerçevesinde göreve başlama törenine katılan gönüllüler, 24 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Huang Zongzhi/Xinhua)